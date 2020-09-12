بالصور.. إنجاز 90٪ من مشروع حدائق ضاحية الملك فهد بالجبيل

تواصل بلدية محافظة الجبيل العمل على إنهاء مشروع حدائق ضاحية الملك فهد وممرات المشاة فيها وساحاتها، التي تأتي امتدادًا لجهود البلدية في إنشاء واعتماد مشاريع تنموية ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، بما يحقق أنسنة المدن السعودية ضمن رؤية المملكة 2030.

وأعلن رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش، جاهزية مشروع حديقة ضاحية الملك فهد وساحاتها بالمحافظة بنسبة 90 % وقرب موعد الافتتاح، مشيراً إلى أن المشروع يُعد ضمن مشاريع مبادرة أنسنة المدن الهادفة إلى تعزيز البُعد الإنساني في العمل البلدي، وذلك بتهيئة المدن وتوظيفها لجعلها بيئة صحية ومريحة وصديقة للإنسان أكثر من مجرد مكان يقيم فيه، بحيث يكون البُعد الإنساني للمدن موازياً للتمدد العمراني ومشروعات تنمية المدن.

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وأبان الدويش، أن مشروع ضاحية الملك فهد عبارة عن إنشاء حديقة بمساحة إجمالية تبلغ ٣٢٠٠٠م٢متكاملة في مخطط ضاحية الملك فهد بالجبيل الذي تبلغ مساحته ١٠٠٠٠٠٠٠م٢، مضيفًا أن المشروع يتضمن إنشاء ساحات للعوائل وملاعب للشباب والأطفال وحدائق ومسطحات خضراء وشبكة من ممرات المشاة ومناطق ألعاب للأطفال ومواقف لسيارات الزائرين وأعمدة ديكورية لإنارة كامل الحديقة وكراسي خرسانية، كما يحيط بالحديقة من الخارج سور من الحديد المشغول يبلغ ارتفاعه ١٢٠سم، ويحتوي على أماكن بوابات محددة على كامل الحديقة، مؤكداً أن المشروع يُعد أحد مشاريع البلدية الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرات أنسنة المدن التي تنص على تحقيق مبادئ الوصولية الشاملة.

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