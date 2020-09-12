«الجوازات السعودية»: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة

قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بإصدار تنبيه لجميع المواطنين بالحرص على استلام جواز السفر خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفاديًا لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم.

ونشرت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنفوجرافًا بهذا المضمون لاستلام الجواز خلال المدة المحددة تفاديًا لإلغائه.

وأوضحت الجوازات، أنه في حال رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز السفر بعد إلغائه فإنه يتطلب عليه إعادة طلب تنفيذ الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها، نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة الموثقة.

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ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين إلى الاستفادة من خدمة توصيل الوثائق المقدمة من البريد السعودي عبر خدمة واصل، والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها أو تجديدها إلى العنوان الوطني المسجل في النظام الجديد.

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