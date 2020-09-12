لتزامنه مع إجازة اليوم الوطني.. «التقاعد» تُحدد موعد صرف معاش سبتمبر

كشف الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد، عن موعد صرف المعاش الخاص بشهر سبتمبر الجاري.

وحسمت مؤسسة التقاعد الحيرة، بشأن موعد صرف معاش هذا الشهر، الذي يأتي متزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني، الذي يكون إجازة رسمية؛ حيث أكدت مؤسسة التقاعد، أن موعد صرف المعاش كما هو بلا تغيير.

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ونشر الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد على تويتر، قائمة تحدد يوم صرف المعاش الخاص بكل شهر من شهور السنة 2020، على حدة.

وبحسب الموعد المحدد مسبقًا من مؤسسة التقاعد، فإن موعد صرف معاش هذا الشهر، سيكون يوم 24 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المتابعين وجَّه تساؤلًا عبر موقع تويتر، قال فيه: «هل سيُصرَف المعاش لشهر سبتمبر 2020 قبل إجازة اليوم الوطني يوم الثلاثاء؟ أم بعدها يوم الخميس؟».ش