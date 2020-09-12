تطوير حديقة وميدان بالأحساء في 2021

كشف مدير إدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية في أمانة الأحساء خالد العرجي لـ«دوت الخليج» أمس، الموعد المعتمد للانتهاء من تطوير حديقة حي القادسية في مدينة المبرز، التي تكفلت مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، وذلك في الربع الأخير من العام الميلادي المقبل 2021، فيما تحدد الموعد المعتمد لتطوير الميدان الواقع بطريق الأمير طلال بن عبدالعزيز في مدينة الهفوف في الربع الأول من 2021، وتكفل فيه شركة فخر الاستثمار القابضة.

وأشار العرجي، إلى أن المرحلة الأولى من أعمال تطوير الميادين في الأحساء، ضمن برامج الشراكات والمبادرات الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة، ستشهد أعمال التطوير في ميدانيين رئيسيين، يقعان امتداد الطريق الدائري، ويليهما ميادين أخرى، لافتا إلى أن مسابقة تصاميم الميادين، التي تنفذها حالياً أمانة الأحساء، تستهدف جمع التصاميم، بناء «بنك» للتصاميم المستقبلية للميادين والمشاريع التابعة للأمانة.