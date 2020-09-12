تطوير حديقة وميدان بالأحساء في 2021

وأشار العرجي، إلى أن المرحلة الأولى من أعمال تطوير الميادين في الأحساء، ضمن برامج الشراكات والمبادرات الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة، ستشهد أعمال التطوير في ميدانيين رئيسيين، يقعان امتداد الطريق الدائري، ويليهما ميادين أخرى، لافتا إلى أن مسابقة تصاميم الميادين، التي تنفذها حالياً أمانة الأحساء، تستهدف جمع التصاميم، بناء «بنك» للتصاميم المستقبلية للميادين والمشاريع التابعة للأمانة.
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