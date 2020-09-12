وكانت العرضيات ومناطق متعددة من تهامة عسير قد شهدت عصر أمس أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية كثيرة ورياحا شديدة، الأمر الذي دفع الدفاع المدني إلى التحذير من خطورة الخروج أثناء هطول الأمطار وحدوث الصواعق، وتكثفت عملية التوعية بهذا الخصوص بعد انتشار خبر وفاة العائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر صاعقة تقتل 4 أفراد من عائلة بالعرضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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