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صاعقة تقتل 4 أفراد من عائلة بالعرضيات

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تسببت صاعقة رعدية ضربت، عصر أمس، محافظة العرضيات التابعة لإمارة مكة المكرمة، في مقتل رجل وزوجته واثنتين من بناته، ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «دوت الخليج» فإن العائلة كانت في نزهة خارج المنزل وتحديدا في العرضية الشمالية، حيث تعرضوا للصاعقة التي أودت بحياة الزوجين واثنتين من بناته فيما نجت البنتان الأخريان.

وكانت العرضيات ومناطق متعددة من تهامة عسير قد شهدت عصر أمس أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية كثيرة ورياحا شديدة، الأمر الذي دفع الدفاع المدني إلى التحذير من خطورة الخروج أثناء هطول الأمطار وحدوث الصواعق، وتكثفت عملية التوعية بهذا الخصوص بعد انتشار خبر وفاة العائلة.


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