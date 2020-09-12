24 ألفا من جرحى اليمن عالجتهم السعودية داخل المملكة وخارجها

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن أن عدد الجرحى والمصابين اليمنيين الذين عالجتهم المملكة وقدمت لهم مختلف الخدمات الطبية لهم داخل السعودية وخارجها، بلغ أكثر من 24 ألفاً، وذلك منذ إنشاء المركز في مايو 2015.

وقام المركز بعلاج 9279 جريحاً داخل المملكة و9014 جريحاً داخل اليمن، ونقل 518 جريحاً ومصاباً لعلاجهم في الأردن والسودان والهند على نفقة المملكة، وعلاج 5138 مستفيداً في مراكز الأطراف الصناعية في عدن ومأرب وتعز.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

مواد إيوائية

قام المركز أمس بتوزيع مواد إيوائية للنازحين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، استفاد منها 156 فرداً، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. حيث جرى توزيع 27 خيمة، و 126 بطانية، و 54 بساطاً، و27 حقيبة إيوائية.

الأطراف الصناعية

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واصل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز خلال شهر أغسطس 2020 بتقديم 758 خدمة وُزعت على 387 مستفيداً، حيث قُدّمت 14 خدمة في مجال الأطراف الصناعية استفاد منها 14 مريضاً، وتنفيذ 43 خدمة في حالات قياس الأطراف استفاد منها 41 فرداً، وتقديم 14 خدمة في حالات التدريب على الأطراف استفاد منها 14 شخصاً، وتنفيذ 20 خدمة في مجال التأهيل الفني (الصيانة) استفاد منها 19 فرداً، وتقديم 667 خدمة في العلاج الطبيعي (الفيزيائي) استفاد منها 299 فرداً.

توزيع التمور

وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 44 طناً و400 كيلو جرام من السلال الغذائية في عزلتي الأزهور وآل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1800 نازح ومتضرر. ويأتي ذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته دون تمييز.

كما قام المركز بتوزيع 2300 (كرتونة) تمور للنازحين والأسر الأشد فقراً في مديريات خور مكسر وكريتر والمعلا بمحافظة عدن، استفاد منها 2300 أسرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3 آلاف طن من التمور في اليمن.