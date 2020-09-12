لجنة رباعية لوقف التعديات على مشروع الرياض التدعيمي

بعد 25 عاما من التعديات على موقع مشروع مياه الرياض التدعيمي في البخراء جنوب محافظة المزاحمية غرب مشروع القدية، علمت «دوت الخليج» عن تشكيل لجنة تضم 4 جهات حكومية تتضمن: الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وزارة البيئة والمياه والزراعة، مديرية مياه منطقة الرياض، وإمارة منطقة الرياض لإزالة التعديات المعيقة للمشروع.

مخاطبة الإمارة

كشفت شركة المياه الوطنية عن وجود تعديات على أرض مشروع مياه الرياض التدعيمي الواقع في البخراء غرب مشروع القدية جنوب محافظة المزاحمية جنوب طريق مكة الرياض. وقالت الشركة في تصريح خاص لـ»دوت الخليج» إنه وفقا للتعديات الحاصلة على أرض مشروع مياه الرياض التدعيمي في البخراء جنوب محافظة المزاحمية فقد تم رفع الموضوع إلى إمارة منطقة الرياض لتوجيه جهات الاختصاص لإزالة هذا التعدي. وفي ختام تصريحها أكدت أنها ترحب بأي طرح يخدم دوت الخليج والمواطن ويحقق المصلحة العامة.

سيناريو التعديات

ظهرت التعديات على أرض المشروع بعد أن تلقت وزارة المياه والكهرباء في وقت سابق عدة شكاوى من أهالي محافظة المزاحمية قبل 10 أعوام بأن الموقع يتعرض لتعديات مستمرة وإحداثات، بعد ذلك شكلت لجنة لحصر هذه التعديات حيث أعد محضر بتاريخ 16/11/1433، عن التعديات، ومن ثم خاطبت الوزارة إمارة الرياض بذلك في خطاب يحمل رقم (1/‏400) بتاريخ 5/6/1434.

منطقة محظورة

المنطقة التي خصصت لمشروع مياه تدعيمي شرب لمدينة الرياض محظورة بموجب الأمر السامي رقم (422/‏م) بتاريخ 10/10/1417 القاضي بعدم التوزيع والحفر والإحداث مع استثناء المزارع القائمة، وذلك لتكون منطقة مصادر إضافية لمياه الشرب لمدينة الرياض بناء على ما رفعه وزير الزراعة والمياه بخطاب رقم 3/2/58467 في 18/8/1417، والمتضمن اختيار موقع المشروع لتكون منطقة مصادر مياه شرب لمدينة الرياض.

وكان أمير الرياض صرح لـ»دوت الخليج» في وقت سابق أثناء زيارته التفقدية للمزاحمية عام 2017 بقوله: «لم أسمع عن تعديات على أرض مشروع مياه الرياض والتي نشرتها الصحيفة وقتها تحت عنوان «أمير الرياض: وقفت على مصانع المزاحمية وسنوجد لها حلا».

كما صرح لـ»دوت الخليج» في وقت سابق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بأن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية بخطوات حثيثة لإزالة التعديات المعيقة للمشروع تحت عنوان «جهات أخرى وراء تعطيل مشروع مياه الرياض» بتاريخ 14 أبريل 2017.

لجنة لحسم التعديات

علمت «دوت الخليج» من مصدر موثوق عن صدور توجيه من أمير الرياض بتاريخ 15/4/1441 بتشكيل لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض والهيئة العامة لمكافحة الفساد ومندوب من الإمارة للنظر في موضوع تعديات على أرض مشروع مياه الرياض التدعيمي وحسم هذا الملف، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات وشارك فيها مختصون من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأشارت المصادر إلى أن إمارة الرياض خاطبت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 19/6/1441 عن وجود مخالفة لنظام التعدين على أرض المشروع، وطلب إحالتها إلى لجنة تطبيق العقوبات بالوزارة لتقرر العقوبة النظامية.

غرامة 100 ألف

أكدت المصادر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية فرضت غرامة 100 ألف ريال على متعدٍ على أرض المشروع لممارسته النشاط التعديني المخالف دون رخصة من الوزارة لوجود أعمال نهل رمل ومعدات تقوم بنقل الرمال وتمهيد طريق لمزرعته داخل حدود المشروع. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ألزمت المتعدي بإعادة تأهيل وتسوية موقع المخالفة على نفقته وتكليفه بمراجعة الوزارة لسداد الغرامة المفروضة عليه.

نزاهة تتدخل

يذكر أن «دوت الخليج» نشرت يوم الجمعة بتاريخ 3 مايو 2019 تقريرا بعنوان «نزاهة تقف على تعديات تتجاوز 10 ملايين متر مربع»، حيث تضمن أنه توجد تعديات تتجاوز 10 ملايين متر مربع، وأن لجنة التعديات بمحافظة المزاحمية ومندوبين من نزاهة شخصوا على أرض المشروع ووجدوا عددا من المعدات تقوم بإنشاء طريق ردمية داخل أرض المشروع كما وجدوا معدات أخرى تنقل الردم من حفر مجاورة لأرض المشروع، وسحبوا إقامات العمالة وأوقفوا المعدات ومازالت التعديات قائمة وهي عبارة حاليا عن مزارع.

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تفاصيل قضية التعديات على المشروع

18/8/1417

اختيار أرض للمشروع

10/10/1417

تخصيص الأرض لتكون منطقة مصادر إضافية لمياه الشرب لمدينة الرياض

1432

شكوى رفعت من الأهالي لوزارة المياه

5/6/1434

مخاطبة إمارة منطقة الرياض من قبل وزارة المياه

15/4/1441

صدور توجيه من إمارة الرياض بتشكيل لجنة من 4 جهات

16/9/1441

الإمارة تخاطب وزارة الصناعة بوجود مخالفة لنظام التعدين بأرض المشروع

16/11/1433

تشكيل لجنة لحصر التعديات