السعودية اليوم / المغرب تسجل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 24 محرم 1442 هـ موافق 12 سبتمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الـ 24 الساعة الماضية 2238 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات بلغ 1553 بعد تسجيل 29 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 65867 بعد تعافي 1673.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17015، من بينها 252 حالة خطيرة.

//انتهى//

22:02ت م

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الرباط 24 محرم 1442 هـ موافق 12 سبتمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ 24 الساعة الماضية 2238 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي إلى 84435 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات بلغ 1553 بعد تسجيل 29 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 65867 بعد تعافي 1673.وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17015، من بينها 252 حالة خطيرة.//انتهى//22:02ت م0110

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