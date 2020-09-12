- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الجمارك تلغي قيد عدم إمكانية التقدّم بطلب التصحيح الذاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجمارك تلغي قيد عدم إمكانية التقدّم بطلب التصحيح الذاتي
في حال صدور إشعار التدقيق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الجمارك السعودية إلغاء قيد عدم إمكانية التقدّم بطلب “التصحيح الذاتي” في حال صدور إشعار التدقيق، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستوردين للاستفادة من المبادرة.
وأوضحت الجمارك أن ذلك سيسهم في تمكين شريحة أعلى من العملاء للاستفادة من المبادرة، وتحقيق مبدأ الشراكة والثقة المتبادلة مع القطاع الخاص، مع رفع فعالية وكفاءة عمليات الدقيق.
وتعتبر مبادرة التصحيح الذاتية فرصة مقدمة من الجمارك تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، حيث يتقدم المستوردون من خلال المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو دفع الضرائب التي لم تستوف سابقًا.
وبحسب الجمارك، تنتهي مبادرة التصحيح الذاتي في 30 سبتمبر الجاري، فيما يمكن المبادرة بالتقدم عبر الرابط هنا.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مبادئ الشفافية والثقة والتشاركية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، مع توفير الظروف التي تحسن وتعزز من مستوى الالتزام الجمركي، بالإضافة إلى تيسير ممارسة أعمال الشركات والمستوردين وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك تلغي قيد عدم إمكانية التقدّم بطلب التصحيح الذاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.