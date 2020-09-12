طموح أول سيدة سعودية ترشح نفسها لرئاسة نادي رياضي

بعد سنين طويلة من تاريخ كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية، تصدرت السيدة عواطف السهو اخبار المملكة العربية السعودية، حيث سجلت نفسها كأول سيدة سعودية ترشح نفسها لتكون رئيس مجلس إدارة نادي القلعة في منطقة الجوف.

أشارت السيدة عواطف السهو بأنها سعيدة جدا لتحقيق مثل هذا الإنجاز غير المسبوق للمرأة السعودية داخل المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك الترشح بعد إنتهاء مدة رئاسة زوجها لنادي القلعة داخل منطقة الجوف.

قررت السيدة عواطف السهو ترشيح نفسها من منطلق المسؤولية المجتمعية، وإيمانها بدور المرأة في التنمية الإقتصادية والمجتمعية داخل المملكة العربية السعودية، كما أن المرأة السعودية حظيت بإهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتبوأت أماكن تليق بها.

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طموح أول سيدة سعودية تتولي إدارة نادي رياضي:

ومن جانب آخر قالت السيدة عواطف السهو :”أنا قلعاوية وأحب نادي القلعة وأشجعه من زمن، وسأكون قادرة علي قيادته للإنتصارات والترقي إلي دوري المحترفين السعودي وسط الكبار، وسيكون لدي بصمة واضحة داخل جدران النادي وفي تاريخه الكبير”.

أضافت :”نادي القلعة يتمتع بشعبية كبيرة داخل منطقة الجوف، وأعد أهالي المنطقة بالإرتقاء بالنادي من دوري الدرجة الثانية إلي دوري الأمير محمد بن سلمان للأندية الدرجة الأولي، وبعدها لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين”.

والجدير بالذكر أن نادي القلعة الواقع في منطقة الجوف يلعب الآن في دوري الدرجة الثانية في المملكة العربية السعودية.