أمطار غزيرة ورياح قوية تسقط الأشجار في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هطلت أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة شملت عددا من المراكز والقرى التابعة لمحافظات المنطقة، وصحبت هطول الأمطار رياح قوية في بعض الأحياء بالعاصمة المقدسة أدت إلى تساقط الأشجار.

وكثفت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جهودها في متابعة مواقع تجمعات الأمطار وإزالة المخلفات والأشجار المتساقطة نتيجة الرياح الشديدة في بعض المواقع عبر الفرق الميدانية، فيما تابعت الإدارة العامة لشبكات السيول بوكالة التشييد والصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار ومواقع تجمعات المياه.

من جهتها نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

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وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

وفي جازان دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم بتكون سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة وخاصة المحافظات بالمرتفعات الجبلية الداير، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وما يصاحبها من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تنتج عنها أتربة مثيرة للغبار تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كلم/ساعة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين مع تدن في مدى الرؤية، والتوقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى اليوم.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد الغامدي بالجميع إلى التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.