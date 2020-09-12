شكرا لقرائتكم خبر تخصيص فرعين لجائزة الأداء الحكومي المتميز بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، تخصيص فرعين للجائزة في دورتها السادسة لهذا العام، حيث ستقتصر جائزة الأداء الحكومي المتميز على هذين الفرعين فقط استثنائيا هذا العام، وذلك مواكبة للمستجدات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا

وأوضح الأمين العام لمؤسسة جائزة المدينة المنورة المهندس محمد عباس أنه جرى تخصيص الفرع الأول انطلاقا من مفهوم تطوير أداء الأعمال والاستفادة من التقدم الحاصل في وسائل الاتصال والتقنية الرقمية في ظل ما فرضته هذه الأزمة من ضرورة دعت لاتخاذ تدابير وقائية واحترازية، وأن استحداث هذا الفرع سيكون حافزا للجهات لتقوم بحوكمة أعمالها المختلفة وتحويلها إلى خيار الخدمات الالكترونية والعمل عن بعد، مع قياس إنتاجية موظفيها في حال تعذر حضورهم لمقرات العمل، واستمرار تقديم الخدمات سواء للموظفين أو المستفيدين من المراجعين.

وعن محور التميز في إدارة الأزمات والمخاطر، أوضح عباس أن الجائحة وضعت تحديات كبيرة أمام مختلف الجهات في مختلف القطاعات، مما استدعى استحداث هذا الفرع لتتم من خلاله المفاضلة بين الجهات وقياس مدى فاعلية الجهود التي قامت بها تلك الجهات للتخطيط المسبق لإدارة الأزمة ومدى نجاعة تدابيرها في تخطيها.

وتعمل الأمانة العامة للجائزة على تطوير فروع الجائزة لمواكبة متغيرات العمل ومستجدات بناء معايير وقياس الأداء والإنجاز، حيث انطلقت بثلاثة أفرع في دورتها الأولى لتصل، بعد دمج فروع عدة واستحداث فروع جديدة في دورات سابقة، إلى خمسة فروع.

الفرعان الجديدان: