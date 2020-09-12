الأزيمع يلتقي نائب القائد المشترك لعمليات رياح الغرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف، الفريق الركن مطلق الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة أمس نائب القائد المشترك لعمليات رياح الغرب، قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن صالح العامري. وجرى استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن. ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

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