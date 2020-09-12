80 دورة مجانية تزامنا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم التهنئة للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، والذي تحتفل به الهيئة سنويا في سبتمبر للتوعية والتعريف بالإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ الحالات الطارئة. وأكد القاسم أن الهيئات والجمعيات التي تعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعمل على الاحتفال بهذه المناسبة من خلال التعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية ومساهمتها بعد في المشاركة في إنقاذ الحالات الطارئة التي تحتاج إلى بعض الرعاية السريعة لحين وصول مقدمي الخدمة الإسعافية. وأوضح أن الهلال الأحمر السعودي يحيي هذه المناسبة الهامة هذا العام من خلال إقامة 80 دورة مجانية في مجال الإسعافات الأولية في مختلف مناطق المملكة، والعديد من المحاضرات التوعوية عن أهمية تعلم الإسعافات الأولية للقطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من التقنيات المتوفرة لتصل تلك المحاضرات لأكبر شريحة ممكنة ولا سيما في ظل ما تعيشه المملكة والعالم من أثر جائحة كورونا . وأشار إلى أن الهيئة حرصت على إقامة عدد من البرامج التدريبية بالإضافة إلى التنظيم والمشاركة في 2539 مشاركة توعوية نفذتها الهيئة للتعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وأثرها في المجتمع والتعريف بالخدمات الإنسانية للهيئة خلال العام 2019 /2020م، حيث تنوعت ما بين دورات للمتخصصين الصحيين ودورات ومحاضرات توعوية مخصصة لأفراد المجتمع، فضلا عن البرامج التثقيفية. ولفت إلى أن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية استفاد منه 100 ألف شخص خلال العام الحالي، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التثقيف المجتمعي 79 ألف مستفيد. واختتم القاسم بأن الهيئة تحرص كل عام على مراجعة البروتوكولات الطبية وتسعى بشكل مستمر إلى تحسينها لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية وفقا للبروتوكولات المعمول بها دوليا، كما أكد حرص الهيئة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعلم الإسعافات الأولية، حاثا أفراد المجتمع على الالتحاق بهذه الدورات من خلال التسجيل الالكتروني.

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