مبادرة لتوفير أجهزة لوحية ذكية لطلاب وطالبات تكافل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتسهيل عملية التعليم عن بعد للطلاب والطالبات المسجلين في تكافل، دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ومؤسسة تكافل، مبادرة التمكين الرقمي في الإدارة، وهي إحدى مبادرات مؤسسة تكافل الخيرية.

وستوفر المبادرة 2471 جهازا لوحيا ذكيا مع شرائح بيانات لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي كدفعة أولى ستتبعها دفعات عدة لتسهيل عملية التعليم عن بعد.

ونوه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد الوهيبي بما يحظى به التعليم من اهتمام في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بمتابعة وإشراف من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، من خلال دعم المبادرات التي تسهل عملية التعليم عامة، والتعليم عن بعد خاصة.

وقال الوهيبي «إن وزارة التعليم منذ قرار انطلاق التعليم عن بعد مع بداية العام الدراسي الحالي، وحفاظا على صحة منسوبي التعليم والمستفيدين منه، سعت إلى تلمس احتياجات الميدان التربوي والتعليمي، وتفاعلت بإنشاء لجنة للتعليم الالكتروني لمتابعة التقارير الميدانية يوميا، والجهود المقدمة لدعم قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء أمورهم، في رحلة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي والمنصات المساندة، لأكثر من 4700 مدرسة.

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من جانبه، أوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيل، أن الدفعة الأولى من المبادرة تشمل توزيع 2471 جهازا لوحيا مع شرائح بيانات، لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، تتبعها مراحل أخرى، يتم تسليمها من خلال مكاتب التعليم، بالتنسيق مع برنامج تكافل، وفق معايير استحقاق معتمدة.

وأشار إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد أطلقت عددا من الخدمات الإرشادية لمساعدة الطلاب وأولياء أمورهم على استكمال رحلة التعليم عن بعد، منها استحداث وحدات إرشادية إضافية في عدد من مكاتب التعليم، و»خدمة الهاتف الإرشادي» أثناء الدوام الرسمي من التاسعة صباحا حتى الـ12 ظهرا يوميا.

من جهتها أكدت مديرة إدارة إرشاد الطالبات سحر عبدالرحمن أهمية المبادرات والشراكات الفاعلة التي تركز عليها وزارة التعليم وترتبط بتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من جميع الجوانب.

وأضافت أنه تم تكليف فريق عمل والتنسيق مع المكاتب لتسليم الطلاب والطالبات الأجهزة والشرائح في وقت قياسي لتمكينهم من المتابعة والدخول على منصة مدرستي والاستفادة من الخدمات المقدمة.