محمد بن مسعود - الدمام - رافق عرعر والساحل إلى دوري الدرجة الأولى توج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبد العزيز العفالق ونعيم البكر فريق هجر بدرع دوري الدرجة الثانية والميداليات الذهبية للموسم الرياضي 2019-2020، والميداليات الفضية لفريق الدرعية. وتغلب هجر على نظيره الدرعية بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جرت اليوم السبت على ملعب نادي هجر بالأحساء. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أدريانو باردال في الدقيقة الثانية عشرة من عمر اللقاء. يُذكر أن ناديي هجر والدرعية بجانب عرعر والساحل حجزت مقاعد الصعود الأربعة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم المقبل 2020-2021. Advertisements دوري الدرجة الثانية الاتحاد السعودي لكرة القدم دوري الدرجة الثانية الاتحاد السعودي لكرة القدم 12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 09:45 PM رافق عرعر والساحل إلى دوري الدرجة الأولى بعد تجاوز الدرعية بهدف وحيد .. هجر يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية بعد تجاوز الدرعية بهدف وحيد .. هجر يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية توج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبد العزيز العفالق ونعيم البكر فريق هجر بدرع دوري الدرجة الثانية والميداليات الذهبية للموسم الرياضي 2019-2020، والميداليات الفضية لفريق الدرعية. وتغلب هجر على نظيره الدرعية بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جرت اليوم السبت على ملعب نادي هجر بالأحساء. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أدريانو باردال في الدقيقة الثانية عشرة من عمر اللقاء. يُذكر أن ناديي هجر والدرعية بجانب عرعر والساحل حجزت مقاعد الصعود الأربعة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم المقبل 2020-2021. الكلمات المفتاحية ، بعد تجاوز الدرعية بهدف وحيد .. هجر يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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