، وزير الصحة يشيد بالجهود المتميزة لـ"غرفة إدارة أزمة كورونا" بمنطقة عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - زار مقر العمليات لمبادرة "نشامى عسير"

أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالجهود المميزة التي تبذلها غرفة إدارة أزمة كورونا في منطقة عسير، وما تحظى به من دعم وتوجيه من لدن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر الغرفة بإمارة منطقة عسير، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة قائد الفريق بغرفة إدارة أزمة كورونا خالد بن عايض عسيري، ومدير صحة بيشة فالح الشهراني، ومكتب المشرف العام على الغرفة، والمقررين ورؤساء الوحدات.

واطلع خلال الزيارة على مهام فرق العمل والجهات المشاركة والبرامج والخطط المعدّة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، مشيداً بالجهود المبذولة من مختلف القطاعات لمواجهة جائحة كورونا، كما استمع إلى شرح عن خطط رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة في مستشفيات المنطقة والنماذج المعتمدة، ومشروع النشامى، وخطة الكبح، التي جاءت إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة الأزمة، بتطبيق أفضل الممارسات العلمية والعملية لتطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع كلية الطب في جامعة الملك خالد، بما يحقق الهدف العام من إنشاء الغرفة، إلى جانب عرض عن معايير مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية.

عقب ذلك، زار وزير الصحة مقر غرفة عمليات مبادرة نشامى عسير، مستعرضاً أهم مشروعات المبادرة في المنطقة، والفرص التطوعية التابعة للمشروع الحادي عشر من مشاريع نشامى عسير وهو مشروع "نشامى الحي"، معبراً عن شكره لأمير منطقة عسير على تلك المبادرة الرائعة، التي أسهمت في خدمة القطاع الصحي بالمنطقة، واعتزازه بما يقدمه شباب الوطن من جهود جبارة خلال تلك الجائحة.

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