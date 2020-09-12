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قال المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، إنه طالب برحيل الأوروجوياني لويس سواريز عن صفوف الفريق في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد المحادثة التي أجراها مع اللاعب منذ فترة.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم السبت أن كومان تحدَّث مع سواريز؛ ليخبره بأنه خارج حساباته تمامًا، حتى إذا قرر البقاء حتى نهاية عقده في صيف 2021.
ويريد كومان الاعتماد على جريزمان وميسي وفاتي وديمبلي في الأمام، إضافة إلى جلب مواطنه ممفيس ديباي، مهاجم ليون، في حال فشل التوقيع مع لاوتارو مارتينيز.برشلونة
الهولندي طالب برحيل سواريز قائلاً: اللاعب خارج حسابات برشلونةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-12
قال المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، إنه طالب برحيل الأوروجوياني لويس سواريز عن صفوف الفريق في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد المحادثة التي أجراها مع اللاعب منذ فترة.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم السبت أن كومان تحدَّث مع سواريز؛ ليخبره بأنه خارج حساباته تمامًا، حتى إذا قرر البقاء حتى نهاية عقده في صيف 2021.
ويريد كومان الاعتماد على جريزمان وميسي وفاتي وديمبلي في الأمام، إضافة إلى جلب مواطنه ممفيس ديباي، مهاجم ليون، في حال فشل التوقيع مع لاوتارو مارتينيز.
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
08:43 PM
بعد الاعتماد على جريزمان وميسي وفاتي وديمبلي
قال المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، إنه طالب برحيل الأوروجوياني لويس سواريز عن صفوف الفريق في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد المحادثة التي أجراها مع اللاعب منذ فترة.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم السبت أن كومان تحدَّث مع سواريز؛ ليخبره بأنه خارج حساباته تمامًا، حتى إذا قرر البقاء حتى نهاية عقده في صيف 2021.
ويريد كومان الاعتماد على جريزمان وميسي وفاتي وديمبلي في الأمام، إضافة إلى جلب مواطنه ممفيس ديباي، مهاجم ليون، في حال فشل التوقيع مع لاوتارو مارتينيز.
، الهولندي طالب برحيل سواريز قائلاً: اللاعب خارج حسابات برشلونة ،
المصدر : الخليج 365
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