محمد بن مسعود - الدمام - أكدت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم السبت خبر انسحاب فريق الوحدة من بطولة دوري أبطال آسيا؛ وذلك بسبب فيروس كورونا. وأعربت الرابطة عن تمنياتها بالتوفيق للثلاثي الإماراتي في البطولة، وهم (العين والشارقة وشباب أهلي دبي). وفي وقت سابق أبلغ نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر إلى قطر لاستكمال نهائيات دوري أبطال آسيا بسبب إصابة لاعبين عدة بفيروس كورونا.دوري أبطال آسيا فيروس كورونا الجديد الوحدة الإماراتي بسبب فيروس كورونا.. الوحدة الإماراتي ينسحب من دوري أبطال آسيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-12 أكدت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم السبت خبر انسحاب فريق الوحدة من بطولة دوري أبطال آسيا؛ وذلك بسبب فيروس كورونا. وأعربت الرابطة عن تمنياتها بالتوفيق للثلاثي الإماراتي في البطولة، وهم (العين والشارقة وشباب أهلي دبي). وفي وقت سابق أبلغ نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر إلى قطر لاستكمال نهائيات دوري أبطال آسيا بسبب إصابة لاعبين عدة بفيروس كورونا. Advertisements 12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 08:26 PM أكدت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم السبت خبر انسحاب فريق الوحدة من بطولة دوري أبطال آسيا؛ وذلك بسبب فيروس كورونا. وأعربت الرابطة عن تمنياتها بالتوفيق للثلاثي الإماراتي في البطولة، وهم (العين والشارقة وشباب أهلي دبي). وفي وقت سابق أبلغ نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر إلى قطر لاستكمال نهائيات دوري أبطال آسيا بسبب إصابة لاعبين عدة بفيروس كورونا. ، بسبب فيروس كورونا.. الوحدة الإماراتي ينسحب من دوري أبطال آسيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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