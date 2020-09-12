محمد بن مسعود - الدمام - بعد استبعاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السوري عمر خربين، من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، ألغى حساب النادي متابعة اللاعب في "تويتر" .

وجاءت ردة فعل "خربين" سريعة، حيث قام بإلغاء حسابه من "تويتر" بشكل نهائي .

وبات مستقبل "خربين" مع الهلال غير واضح، فقد ترددت أنباء إعلاميه عن استغناء النادي عن خدمات اللاعب، وبات القرار الرسمي مسألة وقت.

الهلال يلغي متابعة خربين في "تويتر".. واللاعب يلغي الحساب بشكل نهائي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-12 بعد استبعاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السوري عمر خربين، من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، ألغى حساب النادي متابعة اللاعب في "تويتر" .

وجاءت ردة فعل "خربين" سريعة، حيث قام بإلغاء حسابه من "تويتر" بشكل نهائي .

وبات مستقبل "خربين" مع الهلال غير واضح، فقد ترددت أنباء إعلاميه عن استغناء النادي عن خدمات اللاعب، وبات القرار الرسمي مسألة وقت. 12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 Advertisements 08:06 PM بعد استبعاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السوري عمر خربين، من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، ألغى حساب النادي متابعة اللاعب في "تويتر" .

وجاءت ردة فعل "خربين" سريعة، حيث قام بإلغاء حسابه من "تويتر" بشكل نهائي .

وبات مستقبل "خربين" مع الهلال غير واضح، فقد ترددت أنباء إعلاميه عن استغناء النادي عن خدمات اللاعب، وبات القرار الرسمي مسألة وقت.

، الهلال يلغي متابعة خربين في "تويتر".. واللاعب يلغي الحساب بشكل نهائي ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم