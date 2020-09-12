محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات بلغ 192,388 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 46,045 إصابة مؤكدة، و1,035 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات وصل إلى 6,427,058 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 192,388 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 09:37 PM Advertisements عدد الوفيات بلغ 192,388 حصيلة يوم .."كورونا" يصيب 46.045 أمريكياً ويقتل 1.053 حصيلة يوم .."كورونا" يصيب 46.045 أمريكياً ويقتل 1.053 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 46,045 إصابة مؤكدة، و1,035 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات وصل إلى 6,427,058 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 192,388 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، حصيلة يوم .."كورونا" يصيب 46.045 أمريكياً ويقتل 1.053 ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة يوم .."كورونا" يصيب 46.045 أمريكياً ويقتل 1.053 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.