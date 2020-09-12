شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء أصحاب مقطع فيديو «القهوة» للتحقق من مزاعمهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء بيانًا توضيحيًا حول مقطع فيديو القهوة الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة والهيئة في بيان مشترك إنه سيتم استدعاء الأشخاص الظاهرين في مقطع "القهوة" للتحقق من صحة ما ورد من أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراء النظامي مع كافة الأطراف وفق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام الغذاء ونظام التجارة الإلكترونية.

وكان انتشر فيديو يزعم أن القهوة في السوق السعودي جميعها مغشوشة ومن الدرجة الرابعة وهو ما أثار جدلًا واسعًا؛ تتطلب تدخل الجهات الرسمية للتحقيق في هذه المزاعم.