- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العربية تخلط بين صورة مدرب الأخضر ووزير الخارجية البحريني في خطأ كارثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وقعت قناة العربية في خطأ أثار جدلًا كبيرًا بعد أن خلطت بين صورة خليل الزياني مدرب الأخضر وناديي الاتفاق والقادسية السابق وبين عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين.
وأجرت "العربية" اتصالات هاتفيا بوزير الخارجية البحريني ووضعت صورة لخليل الزياني في مشهد أثار سخرية واسعة.
وتداركت القناة الخطأ سريعًا واستبدلت الصورة على الفور، ولكنها لم تنجو من سخرية المشاهدين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. العربية تخلط بين صورة مدرب الأخضر ووزير الخارجية البحريني في خطأ كارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.