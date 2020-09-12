شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تنوه: مراكز تأكد في محطة جنوب الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نوهت وزارة الصحة بوجود مراكز تأكد في محطة جنوب الرياض على طريق النهضة بحي الفيصلية. نوهت وزارة الصحة بوجود مراكز تأكد في محطة جنوب الرياض على طريق النهضة بحي الفيصلية. ودعت الوزارة الراغبين في إجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا لحجز موعد عبر تطبيق صحتي على الرابط التالي: اضغط هنا يذكر أن تطبيق صحتي يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات الصحية، ومنها حجز موعد لإجراء اختبار كورونا، وخدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية.

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