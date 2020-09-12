شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يشكو من تعطل إشارة مرور منذ شهرين و "المرور" يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع شكوى مواطن بخصوص تعطل إشارة مرور في حي الملك فيصل بالروضة منذ شهرين.

وأوضحت إدارة المرور أنه تم إصلاح إشارة المرور المتعطلة في حي الملك فيصل بالروضة منذ شهرين، مضيفة:" أنه تم معالجة البلاغ الخاص بإشارة المرور المتعطلة ".

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وتعود الواقعة عندما تقدم مواطن بشكوى لإدارة المرور بشأن تعطل إشارة مرور في حي الملك فيصل بالروضة تقاطع ابي سعيد الخدري مع شارع ابن رشيق منذ أكثر من شهرين.