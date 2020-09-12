شاهد.. أشخاص يواصلون الصيد الجائر بالنماص ويتفاخرون بالأسلحة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، رحلات الصيد الجائر والتفاخر باستخدام الأسلحة في النماص. وثق مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، رحلات الصيد الجائر والتفاخر باستخدام الأسلحة في النماص. وأثار المقطع غضب المواطنين، حيث طالب عدد من الأهالي بضرورة تدخل الجهات المعنية لانقاذ الحياة الفطرية والحيوانات المهددة بالانقراض. ويذكر أن المملكة تحرص دائمًا على سن القوانين ومعاقبة الخارجين لحماية الحياة الفطرية.

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