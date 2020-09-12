هطول أمطار من متوسطة لغزيرة على مكة المكرمة.. والمطالبة بأخذ الحيطة والحذر

ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول..

هطلت أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة. وطالب المركز الأمني للعمليات «911» الموحدة الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية. Advertisements وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت في وقت سابق، اليوم السبت، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل وبحرة وعرفات والعاصمة المقدسة والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً. اقرأ أيضًا: الأرصاد: سحب رعدية مُمطِرة اليوم على 6 مناطق

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