هل ضريبة القيمة المضافة تراكمية؟.. «الزكاة والدخل» توضح

حسمًا للجدل
حسم الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقع تويتر، الجدل بشأن ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة تراكمية أم لا.
وأكد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن نسبة ضريبة القيمة المضافة موحدة، منوهًا بأنها غير تراكمية؛ حيث تعد كل عملية توريدًا منفصلًا.
وأوضح الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر تويتر، أن ضريبة القيمة المضافة، تُستحق إذا تمت هذه العملية من قبل شخص مُسجَّل بنظام ضريبة القيمة المضافة.
وجاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المتابعين وجهه إلى حساب الهيئة العامة للزكاة والدخل، حول ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة تراكمية، فكان الإيجاب بالنفي.
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