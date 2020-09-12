استخدام نموذجي لمدرستي بتعليم صبيا



أوضح مدير تعليم صيبا حسن خرمي ان التقارير أظهرت بأن إدارة تعليم صبيا استخدام ما نسبته أكثر من 99.8 من قادة المدارس و 97.9 من المعلمين و 82.12 من الطلاب و 90.6 من المشرفين لمنصة مدرستي بطرق وأساليب فريدة، حيث التكامل والتفاعل بين جميع المستفيدين فهي تختلف عن المنصات التعليمية العالمية. وابان خرمي ان منصة مدرستي وسيلة للتعليم المستمر ولتعزيز الهوية والانتماء الوطني والتعاون لزيادة التعدُّدية المعرفية ووسيلة تسريع لتغييرات في أنظمة التعليم والتدريب؛ لصناعة مجتمع قائم على المعرفة. لاحظنا من إمكانياتها القدرة على تحويل التعليم الإلكتروني الجماعي إلى التعلم التكيفي لتخصيص الموارد والأنشطة والمشاريع والواجبات بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل طالب، إضافة للتعددية في أدوات التعلم الجماعي والاجتماعي، خصوصا مع وجود حسابات لأولياء الأمور وإمكانية حضور الفصول الافتراضية والتزامنية مع أبنائهم.

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