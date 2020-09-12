زراعة الشرقية تنهي حملتها التفتيش بضبط 26 مخالفة في 136 منشأة

ضمن دوره الرقابي على الصيدليات البيطرية نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بأقسام الصحة النباتية والثروة الحيوانية بالفرع والمكاتب والوحدات التابعة له وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية حملة تفتيشية استغرقت أسبوعا.

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري لــ"دوت الخليج" أن هذه الحملة جزء من حملات متتابعة وتأتي للتحقق من التزام أصحاب المحلات التجارية باشتراطات مزاولة التجارة في المواد الزراعية والبيطرية ومبيدات الصحة العامة والتأكد من عدم تداول أي منتجات خطرة أو ممنوعة للمحافظة على صحة وسلامة كل من يحيا على هذه الأرض الطيبة.

كما بين المطيري أنه خلال أيام الحملة تم التفتيش على أكثر من 136 منشأة (زراعية، بيطرية، مواد صحية، المنظفات، المراكز التجارية)، مؤكدا أنه تم ضبط وتحرير 26 مخالفة وإنذارا تنوعت بين بيع مبيدات منتهية الصلاحية، بيع مبيدات صحة عامة غير مسجلة، تداول مبيدات مجهولة المصدر، تداول سماد نباتي بالتجزئة، سوء تخزين بعض المبيدات، مستودعات للمبيدات غير جيدة التهوية، مشددا على جميع مزاولي هذا النشاط الالتزام بتطبيق أنظمة وشروط وزارة البيئة والمياه والزراعة المنظمة للعمل بهذا القطاع.

نتائج حملة التفتيش:

1- التفتيش على أكثر من 136 منشأة.

2- ضبط وتحرير 26 مخالفة وإنذارا.

المخالفات التي تم رصدها:

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- بيع مبيدات منتهية الصلاحية.

- بيع مبيدات صحة عامة غير مسجلة.

- تداول مبيدات مجهولة المصدر.

- تداول سماد نباتي بالتجزئة.

- سوء تخزين بعض المبيدات.

- مستودعات للمبيدات غير جيدة التهوية.