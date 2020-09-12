

تونس 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أوقفت وحدات من الأمن التونسي 36 مهاجرًا غير شرعي بمحافظتي قابس والمهدية، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين اليوم، بإيقاف 30 مهاجرًا بمحافظة قابس و6 آخرين بمحافظة المهدية، مضيفة أنه جرت مصادرة مركب صيد مجهز بمحرك لدى المهاجرين.

ولفتت النظر إلى مباشرة قضية عدلية بشأن المهاجرين، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

// انتهى //

20:50ت م

0104





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 36 مهاجرًا بمحافظتي قابس والمهدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.