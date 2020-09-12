السعودية اليوم / قتلى وجرحى بحريق في مبنى سكني في باكستان



إسلام آباد 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب سبعة آخرون إثر حريق شبّ اليوم في مبنى سكني بمدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضحت مصادر الدفاع المدني في كراتشي أن الحريق شبّ في مبنى مكون من ثلاثة طوابق في "هجرة كولوني"، وأن فرق الإطفاء نجحت في إجلاء خمسة أشخاص من سكان ذلك المبنى، بينهم امرأتان وطفل، ونجحت فيما بعد من إخماد الحريق.

وأضافت أن شخصا قفز من المبنى لإنقاذ حياته وتعرض لإصابات خطيرة نتيجة لذلك ونُقل إلى المستشفى القريب للعلاج.

من جانبها ذكرت الشرطة المحلية أنها فتحت بلاغاً للبدء في التحقيق، مشيرة إلى أن الحريق شبّ في مصنع وسائد يقع في الطابق الأول من المبنى المنكوب، الذي سرعان ما انتشر إلى المبنى بأكمله.

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19:05ت م

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