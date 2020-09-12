شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق حلقة الأعلاف بمكة .. ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق اندلع بحلقة الأعلاف. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغاً مساء اليوم يفيد عن مشاهدة تصاعد أدخنة من الحلقة ، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم ، وبالوصول أتضح أن الحادث عبارة عن حريق بمجموعة أعلاف بحلقة أعلاف العكيشيه حيث قامت الفرق على الفور بعزل منطقة الاشتعال التي تقدر ب ٦٠٠م٢ ، واحتواء الحريق دون الانتشار للمواقع المجاورة وإخماد الحريق بشكل تام ، فيما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع ولم تسجل اصابات ولله الحمد.

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