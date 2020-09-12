العملة الإيرانية تسجل أكبر انخفاض في تاريخها أمام الدولار

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت العديد من المواقع الإيرانية بأن سعر الدولار في سوق صرف العملات الأجنبية بطهران جرى تداوله بسعر 26 ألفًا و100 تومان، اليوم السبت، مسجلًا بذلك رقمًا قياسيًّا وانهيارًا تاريخيًّا آخر هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ العملة الإيرانية.

ويأتي التراجع الجديد بنسبة 30% ليضاف إلى سلسلة التراجعات المريرة التي تكبدتها العملة الإيرانية.

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وكان الانهيار الأول في 20 يوليو الماضي، عندما ارتفع سعر صرف الدولار في سوق الصرف الأجنبي بطهران إلى 26 ألف تومان لبضع ساعات.

واشتدت تقلبات أسعار الصرف في إيران خلال الأشهر الماضية، حيث حاول البنك المركزي الإيراني منع المزيد من الانهيار من قيمة العملة الوطنية والتقلبات الحادة في أسعار الصرف عن طريق ضخ كمية محدودة من العملات الصعبة في السوق.

وبجانب هذه الإجراءات، قام مسؤولو الشرطة والقضاء بشكل دوري باعتقال تجار بذريعة التلاعب بسوق الصرف الأجنبي والدولار من أجل السيطرة على انهيار التومان دون جدوى.

وبالرغم من ضخ أكثر من مليار دولار في السوق لم تتمكن الحكومة الإيرانية سوى بإعادة التومان إلى عتبة 21 ألفًا مقابل الدولار، في أواخر يوليو الماضي، لكنه استأنف اتجاهه التصاعدي مجددًا.

وبدأت العملة الإيرانية تفقد قيمتها مع حظر صادرات البلاد من النفط؛ بسبب العقوبات الأمريكية، حيث فقدت الحكومة مصدرها الرئيسي لدخل العملة الأجنبية منذ مايو 2019.



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