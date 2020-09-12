- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قطعت يدها بالفأس للاستفادة من مبلغ التأمين! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قطعت يدها بالفأس للاستفادة من مبلغ التأمين!
التعويض كان قيمته 380 ألف يورو
متابعات الخليج 365 - متابعة
أقدمت سيدة على قطع يديها للاستفادة من التعويض الذي ستتقاضاه من شركة التأمين، لكنها حصلت على مفاجأة صادمة عوضًا عن ذلك!
وقضت محكمة سلوفينية بالسجن سنتين على يوليا أدليزيتش (22 عامًا)، بعدما قطعت يدها بفأس على أمل الاستفادة من تأمين بقيمة 450 ألف دولار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السلوفينية إس تي إيه.
أما شريكها البالغ من العمر 30 عامًا، فقد حكم عليه بالسجن 3 سنوات؛ لدفعها على الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة، حيث قطعت أدليزيتش يدها بالكامل حتى المعصم، واتهمت بتلفيق حادث مع ثلاثة شركاء للاستفادة من تعويض تقدمه شركة التأمين لها قيمته 380 ألف يورو ما يعادل 450 ألف دولار.
وكان شركاء أدليزيتش قد طلبوا عروضًا للتأمين من خمس شركات قبل فترة وجيزة من إقدامها على قطع يديها؛ الأمر الذي أثار شكوك الشرطة.
وتولى الشركاء نقل المرأة إلى مستشفى في ليوبليانا، بعد إقدامها على فعلتها، وقد تمكن الأطباء من معالجة يدها، لكن لم يعرف ما إذا كان بمقدورها استخدامها بشكل طبيعي أم لا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر قطعت يدها بالفأس للاستفادة من مبلغ التأمين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.