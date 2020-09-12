قطعت يدها بالفأس للاستفادة من مبلغ التأمين!

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أقدمت سيدة على قطع يديها للاستفادة من التعويض الذي ستتقاضاه من شركة التأمين، لكنها حصلت على مفاجأة صادمة عوضًا عن ذلك!

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وقضت محكمة سلوفينية بالسجن سنتين على يوليا أدليزيتش (22 عامًا)، بعدما قطعت يدها بفأس على أمل الاستفادة من تأمين بقيمة 450 ألف دولار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السلوفينية إس تي إيه.

أما شريكها البالغ من العمر 30 عامًا، فقد حكم عليه بالسجن 3 سنوات؛ لدفعها على الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة، حيث قطعت أدليزيتش يدها بالكامل حتى المعصم، واتهمت بتلفيق حادث مع ثلاثة شركاء للاستفادة من تعويض تقدمه شركة التأمين لها قيمته 380 ألف يورو ما يعادل 450 ألف دولار.

وكان شركاء أدليزيتش قد طلبوا عروضًا للتأمين من خمس شركات قبل فترة وجيزة من إقدامها على قطع يديها؛ الأمر الذي أثار شكوك الشرطة.

وتولى الشركاء نقل المرأة إلى مستشفى في ليوبليانا، بعد إقدامها على فعلتها، وقد تمكن الأطباء من معالجة يدها، لكن لم يعرف ما إذا كان بمقدورها استخدامها بشكل طبيعي أم لا.



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