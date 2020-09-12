هل يعتبر المتعافي من كورونا ناقلًا للمرض؟

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجابت وزارة الصحة على سؤال بشأن “هل يعتبر المتعافي من فيروس كورونا المستجد ناقلًا للمرض؟”.

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: إنه عند تواصلك مع مصاب قد تلتقط الفيروس وتنقله لشخص آخر لم تسبق له الإصابة.

وتابعت: لذلك يجب الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

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تعافي 903 حالات:

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (903) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (301.836) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (18974) حالة، من بينها (1343) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (325050) حالة، توفي منهم (4240) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة: كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي بلغت (643) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: مكة المكرمة 69 حالة، وجدة 65، والهفوف 51 حالة، والدمام 45، والمدينة المنورة 35، والرياض 35، والقطيف 26، والمبرز 23، وينبغ 21، وجازان 18، وحائل 17.

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