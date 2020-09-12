شكرا لقرائتكم خبر مدير تعليم الشرقية: منصة مدرستي خدمة رقمية تلامس الواقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير العام للتعليم في المنطقة الشرقية، الدكتور ناصر الشلعان، أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع لإنجاح منظومة تعليمية رقمية بدأت أولى خطواتها الكبرى بمنصة مدرستي، مبينا أن جهودا عظيمة بُذلت وعمليات تطوير استمرت لتقديم خدمة تعليمية تلامس الواقع وتحاكي التعليم المدرسي بقيادة وزير التعليم.

وأوضح الشلعان خلال جولات متعددة نفذها للتأكد من سير العملية التعليمية في مدن ومحافظات المنطقة، أن هذه الجهود تترجم من واقع الأعداد الكبيرة التي تتعامل مع المنصة، سواء من الطلاب أو الطالبات في جميع المراحل والبرامج التابعة لها، مثمنا لأولياء الأمور التعاون الإيجابي مع جهود الوزارة والعمل كفريق واحد للتعامل مع منصة مدرستي، حيث يعد هذا التعاون أداة مهمة لإنجاح دور الوزارة.

وشهدت جميع المدارس زيارات إشرافية لدعم قادة المدارس وكوادرها لأداء مهمة التعليم عن بعد وتسهيل إجراءات العمل وتكثيف الأدوار التثقيفية والتوعوية لتسجيل الطلاب والطالبات وتقديم الحلول لبعض التحديات التي قد تواجه الطلاب.

واختتم الشلعان جولة الأسبوع الثاني بزيارة مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بقسميه المتوسط والثانوي وبرامج الموهوبين، حيث تابع عددا من الحصص الدراسية الافتراضية.

يذكر أن مدارس البنين والبنات سجلت حضورا لافتا خلال الأسبوع الماضي طبقا للإحصائيات في التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي وقنوات عين.