20,560 ساعة دراسية خلال أسبوع بجامعة الجوف

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وأوضحت في إحصائية لها عما جرى إنجازه خلال الأسبوع الثاني للعام الجامعي 1442هـ، أنه تم تقديم 6737 جلسة افتراضية، بلغ عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 223,171 والفرديين 106,419 طالبا وطالبة.
وبينت أن النظام شهد خلال أسبوع تسجيل دخول نحو 113,024مستخدما، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 5987 لوحة، وبلغت التقييمات في النظام 36,903 تقييمات، وعدد الملفات المتاحة على النظام 5956 ملفا.
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