شكرا لقرائتكم خبر 37 ألف محاضرة لطلبة جامعة جازان عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى 46 ألف طالب وطالبة بجامعة جازان أسبوعهم الدراسي الثاني «عن بعد» بعد استئناف الدراسة وسط خدمات أكاديمية والكترونية متقدمة وفرتها الجامعة، فيما بلغ عدد المحاضرات المقدمة 37,567 محاضرة.

ويعمل 2694 عضو هيئة تدريس بالجامعة، على تدريس 2233 مقررا لنحو 46,418 طالبا وطالبة خلال الفصل الدراسي الحالي.

وقال رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني إن إدارته وفي ظل الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة تواصل تقديم وتسخير إمكاناتها كافة وخدماتها الأكاديمية عبر منظومة تعليمية متطورة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا، منوها بمتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لجهود الجامعة، بما يعزز من أداء دورها المعرفي والتنموي، مضيفا أن تميز طلبة الجامعة وشغفهم بالتعلم والإبداع وإصرارهم على تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة هو محل فخر الجميع، موجها شكره لأولياء الأمور باعتبارهم شركاء للجامعة في صناعة وتحقيق النجاح.

بدوره أوضح عميد التعليم الالكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن الجامعة تمتلك من الخبرة والتجربة في مجال التعليم الالكتروني ما يجعلها رائدة في هذا المجال، مضيفا أن استئناف الدراسة عن بعد لهذا الفصل تم الاستعداد له منذ وقت مبكر، إلى جانب إطلاق العمادة مبادرة لتنمية قدرات منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم في مجال التعليم الالكتروني.

من الإحصاءات المسجلة خلال أسبوعين: