انخفاض إصابات كورونا اليومية إلى أقل من 700 حالة

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وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5%، لافتة إلى أنه أجري 41,178 فحصا مخبريا جديدا.
الحالات الجديدة بحسب المدن:
- إجمالي الحالات 325,050
- المتعافون 301,836
- الحالات النشطة 18,974
- الوفيات 4240
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