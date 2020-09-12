انخفاض إصابات كورونا اليومية إلى أقل من 700 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 903 حالات، و27 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 325,050 حالة، من بينها 18,974 حالة نشطة، منها 1343 حالة حرجة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5%، لافتة إلى أنه أجري 41,178 فحصا مخبريا جديدا. الحالات الجديدة بحسب المدن: إجمالي الحالات 325,050

المتعافون 301,836

الحالات النشطة 18,974

الوفيات 4240

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