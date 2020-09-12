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تشخيص التنمر الالكتروني وتداعياته عن بعد

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- بواسطة أيمن الوشواش - تناقش «اثنينية الحوار» التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني غدا - عن بعد-، التنمر الالكتروني وتداعياته على المجتمع ودوافعه وأشكاله وتأثيراته في المجتمع والتنمية وطرق مواجهته والحد منه.

ويستعرض اللقاء الذي يقام عند الثامنة مساء عددا من المحاور، أبرزها مفهوم التنمر الالكتروني، ومتى بدأ، ودوافعه ومؤشرات حدوثه والمسؤول عنه، إضافة إلى آثاره في الوحدة الوطنية.

كما يتناول اللقاء التنمر في مواقع الألعاب الالكترونية وتأثيره في الأطفال، وأيضا مخاطر وتداعيات التنمر الالكتروني على المجتمع والتنمية، علاوة على السياسات والإجراءات والاستراتيجيات المتبعة لمناهضة التنمر والوقاية منه.

وللراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط المخصص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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