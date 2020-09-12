تشخيص التنمر الالكتروني وتداعياته عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناقش «اثنينية الحوار» التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني غدا - عن بعد-، التنمر الالكتروني وتداعياته على المجتمع ودوافعه وأشكاله وتأثيراته في المجتمع والتنمية وطرق مواجهته والحد منه.

ويستعرض اللقاء الذي يقام عند الثامنة مساء عددا من المحاور، أبرزها مفهوم التنمر الالكتروني، ومتى بدأ، ودوافعه ومؤشرات حدوثه والمسؤول عنه، إضافة إلى آثاره في الوحدة الوطنية.

كما يتناول اللقاء التنمر في مواقع الألعاب الالكترونية وتأثيره في الأطفال، وأيضا مخاطر وتداعيات التنمر الالكتروني على المجتمع والتنمية، علاوة على السياسات والإجراءات والاستراتيجيات المتبعة لمناهضة التنمر والوقاية منه.

وللراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط المخصص.