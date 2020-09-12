857 مخالفة ضد منشآت تجارية بالمدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قيدت أمانة المدينة المنورة ضمن جهودها للحد من انتشار الأوبئة ومكافحة جائحة كورنا والحفاظ على الصحة العامة بعمليات الرقابة والإصحاح البيئي الأسبوعية 857 إشعارا ومخالفة ضد منشآت مخالفة، بينها 21 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية. وأوضحت الأمانة أنها نفذت 2117 جولة رقابية ميدانية، أسفرت عن إغلاق 88 منشأة، كما نفذت 40 جولة إصحاح بيئي تم فيها تعقيم وتطهير 40 موقعا و8261 آلية ومعدة. وتكثف الأمانة الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية والغذائية والتأكد من إحكام الرقابة الصحية، كما تحرص على سحب عينات الأغذية من الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والتأكد من صلاحية المنتجات على الأرفف وتواريخ إنتاجها.

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