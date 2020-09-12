«شرقية خضراء».. مبادرة تغرس 500 ألف شجرة

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وأوضح وكيل أمين المنطقة للخدمات المهندس زياد مغربل، أنه مع قرب موسم التشجير واعتدال الأجواء، سلطت الحملة الضوء في بدايتها لهذا الموسم على فئة الأطفال، للمساهمة في تنشئتهم على زرع مفهوم حماية البيئة، والاهتمام بالمنظر الجمالي الرائع والخلاب للطبيعة، وأثرها النفسي والصحي على الإنسان.
وبين أنه خلال الحملة وزعت بذور للأشجار البرية الملائمة لبيئة المملكة وغير المستهلكة للمياه، مثل أشجار السدر والغاف والنيم واللبخ والطلح، مع شرح واف لكيفية زراعتها، إضافة إلى توزيع كتيبات وعلب تلوين، تشجع الأطفال على ممارسة هواية الرسم والتلوين وترسخ لديهم حب الأشجار والحفاظ عليها.
من جهته قال مدير الحدائق وعمارة البيئة بالأمانة المهندس السالم إن المبادرة منذ انطلاقتها استهدفت زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تم اختيار أشجار الظل وفق مواصفات عالية تحافظ على المظهر الجمالي العام، وتتحمل الجفاف والظروف المناخية المتغيرة، وتنتج الأكسجين بنسبة عالية.
من جهتهم عبر عدد من المواطنين والمقيمين عن أهمية هذه الحملة التي تصب في صالح البيئة في المقام الأول، والتي يتعايش معها الإنسان في كل أوقات حياته، سواء في المنزل أو الشارع أو مقر العمل، مؤكدين ضرورة العناية بالأشجار، والمبادرة في زراعتها وتنمية المسطحات الخضراء.
أبرز أهداف المبادرة:
- زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء
- تحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه
- مكافحة مصادر التلوث
- نشر ثقافة الوعي بأهمية التشجير بين شرائح المجتمع كافة
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