25 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في أسواق الشرقية

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وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد 4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 854 موقعا، باستخدام 151,548 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 446 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 6873 طنا من النفايات، وإزالة 2984 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 8804 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
من جهة ثانية كثفت بلدية الجبيل خلال الأسبوعين الماضيين، حملات التعقيم والتطهير على نطاق واسع لأحياء وطرق والأماكن العامة بالمحافظة، إضافة إلى أسواق النفع العام والحدائق والمنتزهات وأجهزة الصراف الآلي.
من جولات أمانة الشرقية الرقابية:
- 25 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية
- 4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية
- أنجزت غسل وتعقيم وتطهير 854 موقعا
- باستخدام 151,548 لترا من كمية المعقمات والمطهرات
- بمشاركة 446 فردا من الكوادر البشرية
- رفع 6873 طنا من النفايات
- إزالة 2984 م3 من الأنقاض والمخلفات
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