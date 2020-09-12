شكرا لقرائتكم خبر 25 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في أسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قيدت أمانة المنطقة الشرقية 25 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك خلال تنفيذها 464 جولة رقابية، تبعتها 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد 4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 854 موقعا، باستخدام 151,548 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 446 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 6873 طنا من النفايات، وإزالة 2984 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 8804 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

من جهة ثانية كثفت بلدية الجبيل خلال الأسبوعين الماضيين، حملات التعقيم والتطهير على نطاق واسع لأحياء وطرق والأماكن العامة بالمحافظة، إضافة إلى أسواق النفع العام والحدائق والمنتزهات وأجهزة الصراف الآلي.

من جولات أمانة الشرقية الرقابية: