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ذكرت شركة أسترا زينيكا، اليوم (السبت)، أنها استأنفت التجارب العلاجية في بريطانيا على لقاحها الخاص بالوقاية من مرض "كوفيد-19"، وهو أحد أبرز العلاجات الأكثر تطورًا، التي تخضع للتطوير حالياً، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية.
وبينت الشركة أن عملية مراجعة في السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري، أدت إلى وقف طوعي للتجارب في أنحاء العالم لإتاحة المجال للجان المستقلة، والجهات التنظيمية الدولية لمراجعة بيانات السلامة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن المسؤولين عن مراجعة معايير السلامة أجازوا للهيئة البريطانية لسلامة الأدوية استئناف التجارب في بريطانيا.
وتوقفت منذ عدة أيام المرحلة الأخيرة للتجارب على اللقاح التجريبي، الذي طوره باحثون من جامعة أكسفورد، بعد إصابة أحد المشاركين في التجارب ببريطانيا بإعياء؛ مما ألقى بظلال من الشك على إمكانية الطرح المبكر للعلاج.
وأشارت تقارير إلى أن المريض المذكور، عانى من أعراض عصبية مرتبطة بخلل نادر في العمود الفقري.
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 07:38 PM
مسؤولون بريطانيون أجازوا إكمال الإجراءات"أسترا زينيكا" تستأنف تجارب اختبار لقاح "أكسفورد" المضاد لـ"كورونا"
ذكرت شركة أسترا زينيكا، اليوم (السبت)، أنها استأنفت التجارب العلاجية في بريطانيا على لقاحها الخاص بالوقاية من مرض "كوفيد-19"، وهو أحد أبرز العلاجات الأكثر تطورًا، التي تخضع للتطوير حالياً، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية.
وبينت الشركة أن عملية مراجعة في السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري، أدت إلى وقف طوعي للتجارب في أنحاء العالم لإتاحة المجال للجان المستقلة، والجهات التنظيمية الدولية لمراجعة بيانات السلامة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن المسؤولين عن مراجعة معايير السلامة أجازوا للهيئة البريطانية لسلامة الأدوية استئناف التجارب في بريطانيا.
وتوقفت منذ عدة أيام المرحلة الأخيرة للتجارب على اللقاح التجريبي، الذي طوره باحثون من جامعة أكسفورد، بعد إصابة أحد المشاركين في التجارب ببريطانيا بإعياء؛ مما ألقى بظلال من الشك على إمكانية الطرح المبكر للعلاج.
وأشارت تقارير إلى أن المريض المذكور، عانى من أعراض عصبية مرتبطة بخلل نادر في العمود الفقري.
، "أسترا زينيكا" تستأنف تجارب اختبار لقاح "أكسفورد" المضاد لـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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