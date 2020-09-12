السعودية اليوم / جولات تفتيشة على المنشآت البيطرية في العاصمة المقدسة



مكة المكرمة ٢٤ محرم ١٤٤٢ الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠م واس

قامت إدارة الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بجولات تفتيشية على المنشآت البيطرية في المحافظة، وضُبط ورُصد عدد من المخالفات مثل عدم توفر تراخيص للمنشأة، وعدم توفر ترخيص مزوالة المهنة للطبيب البيطري، ووجود طبيب غير متخصص، مما يُعد مخالفا لأنظمة ولوائح الثروة الحيوانية .

وناشد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

من جانبه قال المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية تهدف إلى حسن العمل بها وتحسين إجراءات الأمن الحيوي ومراعاة تلك المشاريع والمنشآت للرفق بالحيوان وفقًا لنظامَي المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، داعيا ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.

يذكر أن الفرق الرقابية قامت بجولات رقابية وتفتيشية على عدد من المنشآت البيطرية في نطاق خدمات المكتب في العاصمة المقدسة لمتابعة سير العمل بالمنشآت البيطرية والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن ، كما ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة الصيدليات البيطرية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء.

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17:25ت م

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