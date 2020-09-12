السعودية اليوم / معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى يطلق الدبلوم التنفيذي في الجودة والتميز الرياضي



مكة المكرمة ٢٤ محرم ١٤٤٢ الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠م واس

أطلق معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى دبلوم الجودة والتميز الرياضي التنفيذي الذي يهدف إلى تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي في مجال الإدارة

ويشمل الدبلوم ١٢ لقاءً تدريبياً بواقع ٤٢ ساعة خلال شهرين متواصلين ، ويقدمه نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مجال الجودة والتربية البدنية لتتكامل محاور الجودة الرياضية بخبراء أكفاء في المجالين ، ويتم إسقاط الجودة على القطاع الرياضي بنجاح إذ إنها قوالب قابلة للتطبيق على جميع القطاعات، وقد سبق أن طبقها معهد البحوث والدراسات الاستشارية في دبلوم الجودة الإعلامية بنجاح ، وينطلق المعهد في هذا التوجه الساعي إلى نشر ثقافة وتطبيق معايير الجودة في القطاعات المختلفة انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه ورعاه- بأن تكون المملكة العربية

وتبدأ أولى لقاءات الدبلوم التنفيذي -بمشيئة الله- يوم الأحد الموافق ١٧ صفر ١٤٤٢هـ وتستمر إلى نهاية يوم الخميس الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤٢هـ، حيث يُمنح المتدرب بعد إتمام الدبلوم بمتطلباته النظرية والتطبيقية شهادة معتمدة من معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى.

وتغطّي محاور الدبلوم مجالات مختلفة تشمل تطبيق الجودة في الإدارة الرياضية وفقاً لمواصفة ISO-9001 ، ونقل المعارف والمهارات الرياضية بكفاءة وفعالية وفقاً لمواصفة ISO-30401 ، إضافة إلى تسليط الضوء على إستراتيجيات الإعلام الرياضي ، والتخطيط المؤسسي ، والاتجاهات الحديثة للتسويق والعلاقات العامة ، والاقتصاد والاستثمار والخصخصة في المجال الرياضي ، والقانون الرياضي وحوكمة مؤسساته.

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عليّ بن محمد الشاعري أن دبلوم الجودة والتميز الرياضي يُعد من الدبلومات المقدمة من المعهد ضمن إطار تعزيز وتطوير المهارات والمعارف والمكتسبات المهنية المواكبة لمتطلبات سوق العمل التي تؤدي لتعزيز الفرص الوظيفية.

// انتهى //

17:22ت م

0079



مكة المكرمة ٢٤ محرم ١٤٤٢ الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠م واسأطلق معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى دبلوم الجودة والتميز الرياضي التنفيذي الذي يهدف إلى تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي في مجال الإدارة الرياضية ، وتعزيز قدرات المنظمات العاملة بها لقياس مؤشرات أدائها ، كما يسهم الدبلوم في تأهيل المنشآت الرياضية للحصول على شهادة الاعتماد في الجودة والتميز المؤسسي وذلك من خلال نقل واستخدام أفضل الممارسات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وذلك عند تطبيق معايير الجودة في وضع الخطط الإستراتيجية للمنظمات الرياضية وتحديد أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها ، كما تُعرف بمعايير جودة الإعلام الرياضي ومبادئ القانون الرياضي الدولي ، كما تسهم في تعزيز دور العلاقات العامة لتحقيق أهدافها الاتصالية والتسويقية في المجال الرياضي.ويشمل الدبلوم ١٢ لقاءً تدريبياً بواقع ٤٢ ساعة خلال شهرين متواصلين ، ويقدمه نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مجال الجودة والتربية البدنية لتتكامل محاور الجودة الرياضية بخبراء أكفاء في المجالين ، ويتم إسقاط الجودة على القطاع الرياضي بنجاح إذ إنها قوالب قابلة للتطبيق على جميع القطاعات، وقد سبق أن طبقها معهد البحوث والدراسات الاستشارية في دبلوم الجودة الإعلامية بنجاح ، وينطلق المعهد في هذا التوجه الساعي إلى نشر ثقافة وتطبيق معايير الجودة في القطاعات المختلفة انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه ورعاه- بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجا عالميا يقتدى به في جودة خدماتها ومنتجاتها .وتبدأ أولى لقاءات الدبلوم التنفيذي -بمشيئة الله- يوم الأحد الموافق ١٧ صفر ١٤٤٢هـ وتستمر إلى نهاية يوم الخميس الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤٢هـ، حيث يُمنح المتدرب بعد إتمام الدبلوم بمتطلباته النظرية والتطبيقية شهادة معتمدة من معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى.وتغطّي محاور الدبلوم مجالات مختلفة تشمل تطبيق الجودة في الإدارة الرياضية وفقاً لمواصفة ISO-9001 ، ونقل المعارف والمهارات الرياضية بكفاءة وفعالية وفقاً لمواصفة ISO-30401 ، إضافة إلى تسليط الضوء على إستراتيجيات الإعلام الرياضي ، والتخطيط المؤسسي ، والاتجاهات الحديثة للتسويق والعلاقات العامة ، والاقتصاد والاستثمار والخصخصة في المجال الرياضي ، والقانون الرياضي وحوكمة مؤسساته.وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عليّ بن محمد الشاعري أن دبلوم الجودة والتميز الرياضي يُعد من الدبلومات المقدمة من المعهد ضمن إطار تعزيز وتطوير المهارات والمعارف والمكتسبات المهنية المواكبة لمتطلبات سوق العمل التي تؤدي لتعزيز الفرص الوظيفية.// انتهى //17:22ت م0079

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى يطلق الدبلوم التنفيذي في الجودة والتميز الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.