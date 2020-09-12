شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 643 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "السبت"، تسجيل 643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 325050 حالة.

Advertisements وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 903 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 301836 حالة.بحسب صحيفة "سبق" السعودية. وأكدت الوزارة تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4240 حالة وفاة. وكشفت أن عدد الحالات النشطة بلغ 18974 والحالات الحرجة 1343 حالة.

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