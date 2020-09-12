شكرا لقرائتكم خبر عن 2,300 كرتون من التمور في محافظة عدن والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,300 (كرتون) تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في مديريات خور مكسر وكريتر والمعلا بمحافظة عدن، استفاد منها 2,300 أسرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن

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