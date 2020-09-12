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فيديو.. ضبط تشكيلات عصابية ومشعوذ ومصور للنساء بدون علمهن
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكن رجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 وافدين امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها في الرياض، وعثر بحوزتهم على أكثر من 300 رخصة إقامة مزورة.
كما تم القبض على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية امتهنوا سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من المباني غير المأهولة، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من 600 ألف ريال.
وتمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على 11 شخصاً من الجنسية الباكستانية قاموا بالسطو على ثلاثة مستودعات وسرقة الكيابل والاعتداء على الحراس وسرقة جوالاتهم، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من 2 مليون ريال.
وتم القبض أيضاً على مقيم باكستاني يقوم بتصوير عدد من النساء دون علمهن داخل مركبة أجرة خاصة أثناء توصيلهن ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكن رجال الأمن من القبض على مقيم من الجنسية السودانية يتخذ منزله لممارسة الدجل والشعوذة، وغيرهم من المستحقين للعقوبات النظامية لاستتباب الأمن في المملكة.
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